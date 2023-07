En bref : Evotec, Fresenius Kabi, Boiron, Sanofi

CDMO : Evotec décroche un contrat avec les États-Unis

La CDMO allemande Evotec annonce avoir noué un contrat avec le Département américain de la défense (DOD). L’accord, qui pourrait atteindre un montant de 74 millions de dollars, mobilisera plus particulièrement son site de Seattle qui appartient à sa filiale Just Evotec Biologics. Sur cette installation, Evotec sera en charge du développement rapide d’un anticorps monoclonal destiné à cibler les orthopoxvirus, une famille de virus qui comprend notamment la variole ou la variole du singe. La CDMO développera le produit jusqu’à la phase I et fera appel à sa plateforme de développement rapide J.DESIGN.

Evotec assurera ainsi l’optimisation, la sélection des lignées cellulaires et le développement du procédé de production avant de transférer la fabrication à son site voisin de Richmond, appelé aussi J.POD. Evotec avait déjà noué un précédent accord avec le DOD, en septembre 2022, pour développer un anticorps monoclonal positionné contre la peste. « Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec le DOD grâce à ce second programme d’importance stratégique nationale. Notre plateforme intégrée est le choix parfait pour le développement et une production rapides et à coûts maîtrisés de contremesures médicales », s’est félicité Werner Lanthaler, p-dg d’Evotec.

Fresenius Kabi France lance deux nouvelles lignes à Louviers

Un an et demi après avoir lancé les travaux, le groupe allemand Fresenius Kabi s’apprête à démarrer la production du nouveau bâtiment de son site de Louviers (Eure). Conséquence d’un investissement de 35 millions d’euros, cette nouvelle installation s’étend sur une surface de 3 300 m2, qui comprend des salles blanches et deux nouvelles lignes de fabrication, selon des normes BPF. Les nouvelles lignes seront consacrées à la fabrication des poches Freeflex de Fresenius, à partir de septembre 2023. Ces poches sont des poches de perfusion principalement destinées au traitement de la déshydratation. Elles sont également utilisées pour l’administration de traitements antibiotiques ou anticancéreux. À Louviers, Fresenius produit plus de 350 tonnes de médicaments tous les jours.

« Le site de Louviers n’a pas été choisi au hasard par le groupe pour cet investissement. Outre son implantation historique dans le bassin de Louviers, ce site est le plus grand site européen de fabrication de poches de perfusion de Fresenius. L’entreprise a choisi de moderniser cette usine pour tirer avantage de son savoir-faire et de son expertise », a commenté Stéphane Jarry, le directeur du site de Louviers. Fresenius Kabi est implanté à Louviers depuis 1992. Outre le site normand, le groupe dispose de sites de production à La Châtre (Indre) et à Brezins (Isère), ainsi que d’un site logistique à Heudebouville (Eure).

Boiron veut quitter l’Euronext

Après une réunion du conseil d’administration, les laboratoires Boiron ont annoncé le lancement prochain d’une offre publique d'achat simplifiée (OPA) de l’ensemble des actions du spécialiste de l’homéopathie, au montant de 50 euros, par action. Selon le groupe, la stratégie actuelle ne nécessite pas le maintien de la cotation, puisque le groupe souhaite investir significativement à moyen terme. Les laboratoires Boiron sont détenus à 69,9 % par la famille Boiron, aux côtés de l’investisseur EW Healthcare Partners et de la société Boiron Développement.

Sanofi veut soutenir la production de vaccins en Arabie saoudite

Le laboratoire Lifera veut s’associer avec Sanofi et Arabio pour développer la production de vaccins en Arabie saoudite. Les trois partenaires ont signé un mémorendum avec cet objectif. Sanofi serait en charge de partager son savoir-faire pour permettre la production initiale de sept vaccins et Lifera travaillerait comme un sous-traitant du laboratoire français. Le laboratoire saoudien, propriété d’un fonds d’investissement public, souhaite construire les infrastructures nécessaires à la production sur le territoire. Dans cette collaboration, Arabio serait en charge de la partie distribution des vaccins.