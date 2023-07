En bref : EG 427, Evonik, Heraeus Precious Metal, Wuxi

Urologie : La biotech parisienne EG 427 complète sa levée de fonds

EG 427, spécialisée dans les produits de thérapie génique en urologie, annonce avoir levé cinq millions d’euros supplémentaires, portant sa levée de fonds de série A à 18 M€. « Les fonds levés seront utilisés pour faire progresser notre portefeuille de produits, avec en point d'orgue le dépôt d'une demande d’autorisation d’essai clinique (ou IND, Investigational New Drug), au premier trimestre 2024 pour la première étude clinique de notre produit phare, EG110A », s’est félicité Philippe Chambon, fondateur et p-dg d’EG 427.

Son candidat-médicament le plus avancé est une thérapie génique ciblant l’hyperactivité vésicale neurogène, une forme d’incontinence urinaire issue de lésions de la moelle épinière ou d’autres maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Les traitements actuellement disponibles agissent en paralysant le muscle de la vessie, là où l’approche d’EG 427 cible les neurones sensoriels et préserve la capacité musculaire de l’organe. EG110A s’appuie sur un vecteur original, à base de vecteur herpétique non réplicatif (nrHSV-1), et sera ainsi la deuxième thérapie génique à entrer en clinique avec cette technologie, précise la biotech. Basée à Paris, EG 427 a été créée en 2019 et prévoit de lancer une levée de fonds de série B, « plus tard dans l’année », précise l’entreprise dans un communiqué.

HPAPI : Evonik signe un accord avec Heraeus

Les deux entreprises allemandes Evonik et Heraeus Precious Metal ont annoncé vouloir coopérer afin d’élargir leur gamme de services concernant les HPAPI (High Potency Active Pharmaceutical Ingredients). Concrètement, pour répondre aux besoins de clients, Heraeus proposera ses services pour les projets en phase précoce nécessitant une production à petite échelle. Par la suite, c’est Evonik qui prendra le relais pour les phases cliniques, avec une fabrication à moyenne et grande échelles. Evonik et Heraeus espèrent ainsi couvrir les besoins en HPAPI de la R&D à la commercialisation. « Étant l’une des premières entreprises à proposer la production de HPAPI à grande échelle, notre offre est parfaitement complétée par celle d'Heraeus. Cette alliance profite aux clients qui ont besoin de développer et de lancer des HPAPI en toute sécurité et rapidement », a déclaré Stefan Randl, le responsable de la gamme de produits Drug Substance d'Evonik.

CDMO : Wuxi lance un spin off dédié aux ADCs

La CDMO chinoise a annoncé le projet de scission de WuXi XDC, une coentreprise de WuXi Biologics et WuXi STA spécialisée dans le développement et la fabrication de conjugués anticorps-médicaments (ADC). La nouvelle entreprise indépendante sera désormais cotée à la Bourse de Hong-Kong. En mai 2023, WuXi XDC comptait 102 projets en cours de développement, dont 14 en phase II/III.