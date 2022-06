En bref : Echosens, Novo Nordisk, Mithra, Moderna, Valneva

Echosens et Novo Nordisk veulent améliorer le diagnostic de la NASH

Novo Nordisk s’allie à l’entreprise française spécialisée dans le diagnostic non invasif du foie, Echosens, pour faire progresser le diagnostic précoce de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Les deux entreprises espèrent notamment faire adopter des tests de diagnostic non invasifs pour la NASH et, d’ici à 2025, doubler les taux de diagnostic pour les personnes atteintes de cette pathologie. Neuf personnes sur dix atteintes de la NASH ne sont pas diagnostiquées, en raison de l’absence de symptômes au stade précoce.

Mithra espère récolter 20 M€

Le laboratoire belge spécialisé dans la santé féminine a annoncé son intention de réaliser une levée de fonds de 20 millions d’euros, par le biais d’un placement privé de nouvelles actions ordinaires. Mithra a déjà obtenu des engagements de souscription de la part de certains actionnaires existants et de nouveaux investisseurs à long terme. L’entreprise entend consacrer le produit de cette transaction à l’étude de phase?III de son traitement hormonal de nouvelle génération, le Donesta, et à l’étude d’innocuité post-autorisation (PASS) de son traitement contraceptif Estelle.

Covid-19 : Données positives pour le vaccin de rappel de Moderna

La biotech américaine a communiqué de nouvelles données de son candidat-vaccin à ARNm de rappel bivalent contre le Covid-19. Dans un essai de phase II/III, le composé a montré une augmentation du taux d’anticorps neutralisants dirigés contre les sous-variants BA.4 et BA.5 du SARS-CoV-2. Moderna prévoit de soumettre ces données aux régulateurs dans les semaines à venir, et espère une mise à disposition de son vaccin de rappel cet automne.

Covid-19 : Avis positif du CHMP pour Valneva

Le candidat-vaccin à virus inactivé contre le Covid-19 de Valneva, le VLA2001, vient d’obtenir un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA pour une utilisation comme primovaccination chez les âgés de 18 à 55 ans. Les données cliniques concernant l’efficacité, l’innocuité et la qualité du vaccin de la biotech nantaise ont en effet été jugées « solides » par le comité. La décision finale de l’agence sanitaire européenne est attendue « prochainement. » Le VLA2001 ne dispose jusqu’à présent d’autorisations qu’au Royaume-Uni, aux Émirats arabes et au Bahreïn.