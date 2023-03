En bref : Chiesi Farmaceutici, Affibody, Iktos

Chiesi Farmaceutici et Affibody s’associent dans les maladies respiratoires

Le laboratoire italien et la biotech suédoise viennent de signer un accord de collaboration et de licence pour développer et commercialiser de nouveaux traitements contre les maladies respiratoires. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises collaboreront pour développer jusqu'à trois programmes basés sur les molécules d’Affibody contre des cibles non divulguées. Chiesi financera les étapes de découverte, de développement et de commercialisation, tandis que la biotech conservera une option pour la commercialisation dans la région nordique. En échange, Affibody recevra jusqu’à 637 millions de dollars de paiements initiaux et d’étapes.



Iktos lève 15,5 M€ en série A

Pour développer ses technologies et solutions de découverte de nouveaux médicaments, basées sur l’intelligence artificielle (IA), la start-up française vient de réaliser un tour de table de série A de 15,5 millions d’euros. Cette levée de fonds a été menée par les nouveaux investisseurs M Ventures et Debiopharm Innovation Fund, avec la participation d’Omnes Capital. Avec la somme récoltée, Iktos espère étendre son offre logicielle déjà existante. Mais surtout elle s’apprête à lancer Iktos Robotics, une plateforme couvrant toutes les étapes de la découverte de médicaments, en combinant IA et automatisation des synthèses chimiques. La start-up, fondée en 2016, collabore déjà avec des grands noms de la pharma, comme Pfizer ou UCB.