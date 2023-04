En bref : Cellprothera, Osivax, Confo Therapeutics, Daiichi Sankyo

Cellprothera lève 4,4 M€

La biotech mulhousienne Cellprothera, spécialisée dans la régénération cellulaire, vient de lever 4,4 millions d’euros. Avec cette somme, la biotech entend accélérer son développement, et finaliser, d’ici à la fin de l’année, le recrutement de patients pour son essai clinique de phase I/IIb destiné à évaluer la sécurité et l’efficacité de ses cellules souches chez les patients souffrant d’un infarctus du myocarde aigu. En parallèle, Cellprothera espère également optimiser son procédé de fabrication en vue des prochaines phases de développement clinique et de commercialisation.

Osivax reçoit une subvention de la fondation Bill & Melinda Gates

La Fondation Bill & Melinda Gates vient d’accorder une subvention, d’un montant non précisé, à la biotech lyonnaise Osivax. Ces fonds seront utilisés pour évaluer l'étendue et la durée de la protection fournie par l’OVX836, le candidat-vaccin antigrippal de la biotech, contre un plus large éventail de souches grippales saisonnières et hautement pathogènes. L’OVX836 fait actuellement l’objet de plusieurs essais cliniques de phase II chez des volontaires sains.

Confo Therapeutics s’entend avec Daiichi Sankyo

La biotech belge a noué un accord avec Daiichi Sankyo pour la découverte de traitements ciblant les récepteurs couplés aux protéines G. La collaboration vise à développer de nouvelles petites molécules contre une cible, non divulguée, en rapport avec les maladies du système nerveux central. Confo pourrait recevoir un total de 168 M€ en paiement initial, d’étapes (sans que la répartition n’ait été précisée) ainsi que des redevances sur les ventes des produits émergeant de la collaboration. Il y a quelques semaines, la biotech belge avait cédé les droits d’un de ses candidats-médicaments à Lilly.