En bref : Catalent, Medincell, Fab'entech, Inotrem

CDMO : Catalent et Sarepta étendent leur partenariat

Catalent prolonge son accord avec la biotech américaine Sarepta Therapeutics. Dans le détail, la CDMO sera en charge de la production du delandistrogene moxeparvovec, la thérapie génique en phase III développée par Sarepta pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), une maladie neuromusculaire.

En novembre 2022, la biotech avait annoncé que la FDA avait accepté la demande de licence de produit biologique (BLA) visant à accélérer l'approbation du traitement. Selon les termes de cet accord élargi, Catalent sera alors le principal partenaire de fabrication commerciale de la biotech pour cette thérapie.

Ce nouvel accord englobe également la production d’autres thérapies géniques de Sarepta, notamment celle contre la dystrophie musculaire des ceintures (LGMD). « Notre partenariat avec l'équipe de Sarepta s'étend sur près d'une décennie à travers de multiples programmes et modalités, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour fabriquer ces produits susceptibles de changer et de sauver des vies pour les patients diagnostiqués avec DMD et LGMD », a déclaré Alessandro Maselli, le p-dg de Catalent.

Medincell avance sur l’ivermectine en prévention du Covid-19

La biotech montpelliéraine, spécialisée sur les traitements à longue durée d’action, a communiqué des premiers résultats concernant son évaluation de l’ivermectine en prévention du Covid-19. Administré sur 28 jours, le traitement a permis de réduire de plus de 70 % les contaminations chez des personnes non vaccinées et cas contacts d’une personne testée positive.

Cette étude de phase II, menée en Bulgarie de mars à novembre 2022, « a apporté des données encourageantes démontrant l'efficacité et l’innocuité de l'ivermectine pour la prévention de l'infection au Covid-19 après exposition au virus », a déclaré Christophe Douat, président du directoire de MedinCell.

Selon la biotech, ces premiers résultats soutiennent le développement d’une formulation à longue durée d’action de l’ivermectine. Pour l’heure, Medincell n’a pas communiqué sur les suites données à cette étude dont l’analyse complète est encore à venir.

Défense : Fab’entech reçoit 5 M€ de l’Europe

La biotech lyonnaise Fab’entech annonce avoir été sélectionnée pour rejoindre le consortium européen Counteract, destiné à développer des réponses médicales face aux menaces NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques).

Fab’entech, seule PME française sélectionnée pour ce consortium, recevra cinq millions d’euros de subvention pour sa participation. La biotech est spécialisée dans la production d’anticorps polyclonaux, capables d’être positionnés rapidement face à des agents pathogènes ou toxines. Fab’entech dispose, par ailleurs, de sa propre unité de production, s’étendant sur plus de 1 000 m2, à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise.

« Notre savoir-faire, notre technologie et notre outil de production intégré ont été reconnus comme des atouts majeurs pour cette mission stratégique et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la construction d’un bouclier sanitaire européen performant », s’est félicité Sébastien Iva, président du directoire de Fab’entech.

Inotrem reçoit un financement d’une fondation américaine

Inotrem a reçu un financement - dont le montant n’a pas été dévoilé - de la Crohn’s & Colitis Foundation, une organisation basée aux États-Unis et destinée à soutenir la recherche de traitements des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (ou MICI).

Le financement octroyé à Inotrem servira au développement du candidat-médicament INO-02, un traitement à longue durée d’action qui module la voie TREM-1, la cible de choix d’Inotrem.

Le financement fait suite à un partenariat de recherche annoncé en avril 2022. Cet accord permet à Inotrem d’avoir accès à des données et échantillons biologiques de la fondation, issus de plus de 25 000 patients, soit la plus grande base de données sur les MICI aux États-Unis.