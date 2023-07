En bref : Carthera, Wacker Biotech, Gleamer

Dispositifs médicaux : Carthera récolte 37,5 M€ pour son SonoCloud

Lors d’un tour de série B, la medtech parisienne Carthera a annoncé avoir levé la somme de 37,5 millions d’euros. Ce tour de table a été mené par un investisseur « de premier plan », dont le nom n’a pas été divulgué, aux côtés du Fonds du conseil européen de l'innovation (European innovation council fund - EICF) et des investisseurs historiques, tels que Panakès Partners.

Grâce à ce financement, la medtech entend lancer un essai clinique pivot multicentrique de sa technologie SonoCloud, chez des patients atteints de glioblastome multiforme (GBM) récurrent. Ce dispositif, implanté sous la peau au niveau du crâne, permet d’ouvrir la barrière hémato-encéphalique, grâce à des ultrasons de faible intensité, pour administrer un agent de chimiothérapie (carboplatine). Aux États-Unis, SonoCloud bénéficie de la désignation Breaktrough Device de la FDA. En parallèle, Carthera continuera à développer SonoCloud dans le domaine des tumeurs cérébrales et dans les indications neurodégénératives. « Nous avons déjà traité plus de cent patients en Europe et aux États-Unis avec le système SonoCloud, soit près de 500 procédures thérapeutiques. (…) Nous sommes convaincus que le système SonoCloud peut améliorer les perspectives thérapeutiques des patients », a déclaré Alexandre Carpentier, le fondateur de Carthera.

Wacker va produire pour Caeregen Therapeutics

La CDMO allemande a annoncé qu’elle allait développer et produire le CTR-107, un candidat-médicament de la biotech Caeregen Therapeutics. Ce traitement injectable est positionné dans la perte de vision due aux pathologies de la rétine, et plus particulièrement, la vitréorétinopathie exsudative familiale. Wacker Biotech sera en charge de la production du principe actif sur son site de Halle, en Allemagne, et les lots cliniques seront fabriqués sur son site d’Amsterdam, aux Pays-Bas, pour soutenir le lancement d’une phase I/II en 2024.

Gleamer lève 27 M€ pour ses solutions en radiologie

La medtech parisienne Gleamer a levé 27 millions d’euros lors d’un tour de financement de série B. Avec cette somme, cette jeune entreprise va pouvoir avancer sur ses solutions d’intelligence artificielle (IA) appliquées à la radiographie. La medtech veut étendre son portefeuille sur d’autres technologies telles que le scanner et la mammographie. Cette nouvelle levée de fonds, après une levée d’amorçage d’1,5 M€ en 2018 et un tour de série A de 7,5 M€ en 2020, va aussi permettre à l’entreprise de travailler à son développement à l’international, en Europe mais aussi aux États-Unis. Le tour de financement a été mené notamment par Supernova Invest.