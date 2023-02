En bref : Carbogen Amcis, Rodael, Dianosic

Carbogen Amcis s’agrandit dans le Puy-de-Dôme

La CDMO suisse Carbogen Amcis a inauguré de nouvelles installations à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), au sein du Biopôle Clermont-Limagne. Ce projet, annoncé en septembre 2020 et fruit d’un investissement de plus de 45 millions d’euros, offrira de nouvelles capacités dédiées à la fabrication de produits injectables pour des lots cliniques et commerciaux.

Situé à quelques kilomètres de son site de Riom, le nouveau bâtiment comprend deux étages et s’étend sur une surface de 9 500 m², avec une zone de laboratoires (R&D, contrôle qualité) ainsi que deux lignes de remplissage aseptiques sous isolateur.

Si 80 emplois ont déjà été créés avec ce nouveau site, Carbogen Amcis prévoit le recrutement de cinquante personnes supplémentaires en 2023, sur différentes fonctions (développement, production, maintenance, qualité…). « En 2012, notre site de Riom comptait quinze collaborateurs. Nous employons actuellement une centaine de personnes. Et d’autres recrutements sont encore à prévoir », s’est félicitée Angie Stevens, directrice générale de Carbogen Amcis France.

La CDMO nordiste Rodael rachetée par Herbarom

Le groupe drômois Herbarom, spécialisé dans la fourniture d’ingrédients naturels, vient de faire l’acquisition de Rodael, une CDMO basée à Bierne (Nord).

Pour un montant non dévoilé, Herbarom s’empare de ce sous-traitant spécialisé dans le développement et le façonnage de formes sèches pour la santé humaine, la nutrition et la cosmétique. « Je suis ravi d’annoncer l’intégration du Laboratoire Rodael au sein du groupe Herbarom, pour renforcer notre croissance sur le marché des compléments alimentaires et produits pharmaceutiques. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Herbarom et notre ambition de doubler notre valeur à l’horizon 2027 », a commenté Luc Ardouvin, directeur général d’Herbarom Groupe.

Fondé en 1987, Rodael emploie 90 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros.

ORL : Dianosic lève 4,7 M€

Dianosic, une biotech strasbourgeoise spécialisée dans les pathologies ORL, a annoncé avoir finalisé un tour de financement de 4,7 millions d’euros. Parmi les participants à ce tour de table, des investisseurs historiques de l’entreprise, mais également de nouveaux, comme la Fondation Force et Bpifrance, via l’aide au développement deeptech.

Grâce à cette opération, Dianosic va pouvoir financer son étude préclinique in vivo et le démarrage de l’essai clinique de phase I de sa solution ARIS-R (Active Resorbable Intranasal Scaffold - Rhinitis) dans le traitement de la rhinite allergique chronique. En parallèle, la biotech va poursuivre ses développements pour le traitement de la sinusite chronique (avec sa solution ARIS-S) et va explorer d’autres applications dans l’ORL. « Ce nouveau tour de financement conforte le caractère disruptif de notre plateforme, dont l’objectif est de permettre in fine à Dianosic de devenir un leader dans le traitement de pathologies ORL invalidantes », a expliqué Marc Augustin, le président de Dianosic.

La rhinite et la sinusite chroniques sont des maladies qui touchent plus de 250 millions de patients en Europe et aux États-Unis. Des chiffres en croissance régulière, en lien avec l'augmentation de la pollution et du réchauffement climatique. Selon Dianosic, ce marché pourrait représenter plus de 25 Mrds $ en Europe et aux États-Unis.