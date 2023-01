En bref : Boehringer Ingelheim, Servier, CordenPharma

Boehringer Ingelheim et 3T Biosciences veulent développer des immunothérapies

Boehringer Ingelheim a annoncé avoir conclu un accord de collaboration et de licence avec la biotech californienne 3T Biosciences. L’objectif est de découvrir et développer des thérapies anticancéreuses de nouvelle génération. Pour ce faire, le laboratoire allemand compte mettre à profit la plateforme technologique de découverte de 3T Biosciences, appelée 3T-TRACE (T-Cell Receptor Antigen and Cross-Reactivity Engine). En vertu de l’accord, la biotech pourrait recevoir un paiement initial, un soutien à sa R&D, jusqu’à 268 millions de dollars de paiements d’étapes et des redevances sur les futures ventes. « Grâce à notre nouveau partenariat avec 3T Biosciences, nous visons à accélérer et à étendre notre portefeuille de thérapies à base de lymphocytes T first-in-class », a déclaré Lamine Mbow, le responsable de la franchise Cancer Immunology + Immune Modulation de Boehringer Ingelheim.

Servier étend son accord avec Aqemia

Le laboratoire français Servier a annoncé que son accord avec Aqemia, initié fin 2021, serait étendu sur « une cible difficile en immuno-oncologie », dans un communiqué. La collaboration avec Aqemia est destinée à découvrir de nouvelles cibles en immuno-oncologie, à l’aide de l’IA. Avec ce nouvel accord, la start-up française, dont l’IA est nourrie de physique inspirée du quantique, recevra un paiement initial et sera éligible à des paiements complémentaires, en fonction du succès de la collaboration.

CordenPharma signe un contrat à 1 Mrd $

La CDMO a annoncé avoir signé un contrat pluriannuel pour la fourniture d’un peptide innovant à large échelle. Le nom du produit et du client n’ont pas été dévoilés. CordenPharma estime que l’accord peut être évalué à environ un milliard de dollars et la production se fera sur le site CordenPharma de Boulder (Colorado, États-Unis). Ce contrat soutient la stratégie de la CDMO qui projette d’investir plus de 200 M€ en 2023, sur son réseau de production, pour augmenter ses capacités sur des produits stratégiques, comme les peptides, les lipides et les injectables.