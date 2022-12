En bref : Biogen, Kite, Xenothera

Biogen signe un accord de commercialisation avec Genentech

Le laboratoire américain s’est entendu avec la filiale de Roche, Genentech, concernant la commercialisation du glofitamab. Cet anticorps bispécifique développé par Roche est actuellement évalué contre le lymphome non hodgkinien à cellules B et contre d'autres cancers du sang. Selon les termes de l'accord, Genentech aura les droits décisionnels sur la commercialisation du glofitamab aux États-Unis et, en cas d'approbation, Biogen est éligible pour recevoir des redevances échelonnées sur les ventes nettes potentielles de glofitamab aux États-Unis.

Kite met la main sur Tmunity Therapeutics

La filiale de Gilead, Kite, va faire l’acquisition de la biotech américaine fondée en 2015, Tmunity Therapeutics. Avec cette opération, Kite espère muscler ses capacités de R&D en thérapie cellulaire, en particulier sur les thérapies CAR-T, notamment grâce à la plateforme et au pipeline de la biotech qui contient huit candidats-médicaments, pour la plupart en préclinique. La transaction devrait être conclue au premier trimestre 2023. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Malgré de bons résultats, Xenothera stoppe son essai contre le Covid-19

Faute de pouvoir recruter des patients supplémentaires, la biotech nantaise Xenothera s’est vue contrainte de stopper l’essai de phase III évaluant son anticorps polyclonal XAV-19 contre le Covid-19. Présentées le 16 décembre, les premières analyses de l’essai ont démontré qu’une injection de XAV-19 serait susceptible de neutraliser le variant BQ.1.1 du SARS-CoV-2, au moment de la phase virale de la maladie. Dans un communiqué, Xenothera a également rappelé « disposer de 30 000 doses de XAV-19 précommandées par l’État français, prêtes à être administrées, qui pourraient répondre aux besoins en cette période de reprise de l’épidémie. »