En bref : Axplora, Lilly, Biomérieux

Axplora voit son site du Mans certifié par l’ANSM

Le site du Mans (Sarthe) d’Axplora, anciennement Novasep, monte en compétences. Cette installation, spécialisée dans les anticorps monoclonaux conjugués, vient de recevoir une certification d’Etablissement pharmaceutique de l’ANSM. Concrètement, Axplora pourra désormais proposer à ses clients des services analytiques, dispensant de la nécessité de qualifier un fournisseur supplémentaire pour cette étape. Ce site stratégique, développé par Novasep, devenu Axplora après sa fusion avec PharmaZell, a régulièrement bénéficié d’investissements pour augmenter ses capacités, dont 5,1 millions d’euros injectés au printemps dernier.

Lilly arrête sa collaboration avec Ypsomed

Le laboratoire américain a décidé de mettre fin à son partenariat avec Ypsomed, spécialiste suisse du dispositif d’injection. L’objectif de ce contrat, noué en novembre 2020, était d’amener sur le marché américain une nouvelle pompe à insuline, associant le dispositif développé par Ypsomed aux cartouches préremplies d’insuline de Lilly. Ypsomed espère toujours parvenir à la commercialisation, en s’appuyant sur un nouveau partenaire et prévoit un dépôt de dossier auprès de la FDA au cours du deuxième semestre de 2023.

Biomérieux revoit à la hausse ses prévisions de vente

Le spécialiste lyonnais du diagnostic a revu à la hausse ses prévisions de ventes pour l’année en cours. Pour 2022, Biomérieux prévoit désormais un chiffre d’affaires stable alors qu’il anticipait auparavant un repli compris entre -6 et -3 %. Une embellie due aux épidémies de Covid-19, grippe hivernale et virus respiratoire syncytial (VRS) qui bénéficient aux ventes de son offre Biofire, plus élevées que prévu sur cette fin d’année. Biomérieux devrait par ailleurs retrouver de la croissance dès l’année prochaine et projette une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 4 et 6 % pour 2023.