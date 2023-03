En bref : AstraZeneca, GTP Bioways, Polygon Therapeutics

R&D : AstraZeneca investit au Canada

Le laboratoire britannique a annoncé un investissement « majeur » afin d’étendre son centre de R&D de Mississauga (Canada), spécialisé dans les études cliniques en oncologie - cancer du sein, du poumon et de la prostate – dans le Covid-19 et dans les maladies rénales chroniques. AstraZeneca envisage également la création d’un nouvel « AstraZeneca Rare Disease Development Hub » dédié à sa filiale Alexion pour la recherche sur les maladies rares. Le montant total de l’investissement n’a pas été précisé. En tout, ce ne sont pas moins de 500 postes qui seront créés au sein de ces installations.

« Notre investissement dans le centre de R&D d'AstraZeneca et le centre de développement d'Alexion jouera un rôle essentiel dans le développement de médicaments nouveaux et innovants visant à traiter, prévenir et, à l'avenir, potentiellement même guérir des maladies complexes comme le cancer et les maladies rares », a déclaré Kiersten Combs, la présidente d’AstraZeneca Canada. Depuis 2019, le centre de R&D de Mississauga a doublé de taille, notamment grâce à un investissement de 135,6 millions de dollars en 2021. Le centre mène actuellement plus de 120 études cliniques mondiales, impliquant des patients dans plus de 50 pays.

CDMO : GTP Bioways va produire pour Polygon Therapeutics

La CDMO toulousaine s’est engagée auprès de la jeune biotech parisienne Polygon Therapeutics pour le développement de sa molécule phare, l’anticorps monoclonal first-in-class le PLG-101. Plus spécifiquement, GTP Bioways sera en charge de mettre au point des lignées cellulaires « uniques, robustes et évolutives » destinées à la fabrication industrielle à grande échelle du candidat-médicament.

« Notre équipe expérimentée développera la lignée cellulaire au cours du premier semestre 2023, permettant à Polygon de respecter ses délais. Nous soutiendrons Polygon avec toute la documentation requise pour un développement clinique fluide », a déclaré Éric Devic, le directeur général de GTP Bioways. Fondée en janvier 2021, Polygon ne dispose pour l’heure que d’un seul composé dans son pipeline. Le PLG-101 est encore en phase préclinique pour le traitement des maladies cardiovasculaires aiguës liées au système immunitaire. Cet anticorps cible les lymphocytes T CD8+, un type de cellule immunitaire qui joue un rôle clé dans le développement des lésions cardiaques après un infarctus du myocarde. Avec cette collaboration, Polygon prépare son avancée vers les phases cliniques.