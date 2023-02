En bref : Astellas, Josacine, AstraZeneca, AbbVie

Antibiotique : Astellas stoppe la commercialisation de la Josacine

Clap de fin pour la Josacine. L’ANSM a annoncé que le laboratoire japonais Astellas avait décidé d’arrêter la commercialisation de l’antibiotique Josacine (josamycine) sous toutes ses formes (comprimé et suspension buvable). En cause, une décision purement industrielle du laboratoire et non « une problématique de qualité, de sécurité, ou d’efficacité du médicament », précise l'agence. Aucune autre spécialité à base de josamycine ne sera désormais disponible en France. Le laboratoire avait constitué des stocks pour garantir un arrêt progressif prévu sur plusieurs années. Ces stocks se sont finalement épuisés plus rapidement que prévu, à cause de tensions sur l’ensemble des antibiotiques. Avec l'arrêt de cette commercialisation, l’ANSM invite les professionnels de santé à consulter les recommandations de différentes sociétés savantes, concernant la place des macrolides – la famille d’antibiotiques à laquelle appartient la josamycine - dans l’arsenal thérapeutique.

Oncologie : AstraZeneca signe avec KYM Biosciences

AstraZeneca et KYM Biosciences viennent de signer un accord de licence. L’entente concerne un conjugué anticorps-médicament (ADC), positionné en oncologie, le CMG901. Ciblant des protéines transmembranaires présentes dans les jonctions serrées appelées Claudine, cet ADC est actuellement évalué en phase I pour le traitement des tumeurs solides Claudin 18.2-positives, y compris le cancer gastrique. Des données cliniques préliminaires suggèrent « un profil clinique encourageant. »

Selon les termes de l’accord, AstraZeneca versera un paiement initial de 63 millions de dollars et des paiements d'étapes supplémentaires pouvant atteindre 1,1 Mrds $ à KYM Biosciences, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes allant jusqu’à deux chiffres. Le laboratoire britannique sera en charge de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation du CMG901 à l'échelle mondiale. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023. KYM Biosciences est une joint-venture des deux biotechs chinoises Keymed Biosciences et Lepu Biopharma.

Thérapie génique : AbbVie s’associe à Capsida

Le laboratoire américain a annoncé étendre sa collaboration avec Capsida Biotherapeutics pour développer des thérapies géniques en ophtalmologie. Auparavant, les deux partenaires travaillaient sur les maladies neurodégénératives, grâce à un accord scellé en 2021. Avec ce nouveau partenariat, AbbVie veut mettre à profit la plateforme de vecteurs viraux adéno-associés (ou AAV) de Capsida pour la déployer sur trois programmes. La biotech va recevoir 70 millions de dollars sous la forme d’un paiement initial et d’une possible prise de participation dans le capital. Capsida pourrait ensuite recevoir jusqu’à 595 M$ de paiements complémentaires, selon la réussite des programmes ainsi que de possibles redevances sur les ventes.