En bref : Astellas, Bone Therapeutics, Ipsen, Lonza

Astellas continue à miser sur les thérapies géniques

Le laboratoire japonais va investir 50 millions de dollars pour acquérir 15 % des actions ordinaires en circulation de Taysha Gene Therapies. Cette jeune biotech américaine est spécialisée dans les thérapies géniques par virus adéno-associé (AAV) administrées par voie intrathécale pour les maladies monogéniques du système nerveux central. En plus de ses parts dans Taysha, Astellas se voit également accorder une option de licence sur deux programmes de la biotech : le TSHA-102 pour le syndrome de Rett et TSHA-120 pour la neuropathie à axones géants. C’est en 2019 que le laboratoire a initié son virage vers les thérapies géniques avec le rachat de la biotech californienne Audentes.



Bone Therapeutics et Medscenic fusionnent

La biotech belge Bone Therapeutics et la biotech strasbourgeoise Medscenic ont décidé de fusionner leurs activités et de créer une nouvelle entité appelée Bioscenic. L’opération prend la forme d’une acquisition par Bone Therapeutics d’une participation majoritaire dans Medscenic, évaluée à 40 millions d’euros. Bioscenic sera dirigé par François Rieger, cofondateur de Medscenic, une biotech spécialisée dans le développement de formulations optimisées du trioxyde d'arsenic (TOA) pour le traitement des maladies auto-immunes. La nouvelle a été bien accueillie en Bourse faisant bondir le cours de l’action Bone, désormais rebaptisée Bioscenic.



Ipsen confirme ses objectifs de ventes pour 2022

Le laboratoire français a publié ses résultats sur les neufs premiers mois de l’année. Avec une croissance des ventes totales à 9,5 % (à taux de change constant), le laboratoire est parfaitement en phase avec ses objectifs financiers pour 2022. Pour cette année, Ipsen table sur une croissance supérieure à 7 % et une marge opérationnelle supérieure à 36 % des ventes totales du groupe. Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires d’Ipsen a dépassé les 2,2 Mrds € contre 1,9 Mrd sur la même période en 2021.



Lonza s’étend dans les biothérapies

La CDMO suisse va agrandir deux de ses laboratoires de développement pour se renforcer dans le segment des thérapies géniques utilisant des vecteurs viraux et des thérapies cellulaires. Concrètement, ce sont les sites de Houston (États-Unis) et de Geleen (Pays-Bas) qui se verront agrandit de respectivement 1 400 m2 et 418 m2 de laboratoires. Les deux extensions devraient être achevées d'ici à la fin de l’année 2022. Depuis 2020, l’équipe de développement Cell & Gene process de Lonza a plus que doublé.