En bref : Astellas, BioNTech, Lonza, J&J

Astellas s’apprête à investir 330 M€ en Irlande

Le laboratoire japonais semble vouloir renforcer sa présence sur le continent européen. Astellas a annoncé vouloir réaliser un investissement de 300 millions d’euros à Tralee, en Irlande, pour la construction d’un nouveau site « ultramoderne ». Sans en dire beaucoup plus, Astellas précise tout de même que cette nouvelle installation permettra de stabiliser la production pour un approvisionnement mondial et d’accélérer le développement et la commercialisation de médicaments innovants, notamment des anticorps.

En Europe, le laboratoire compte déjà un site de production aux Pays-Bas, racheté à Delpharm en mai dernier, et un site de R&D et de fabrication en Irlande.

Variole du singe : BioNTech récupère 90 M$ de CEPI

La biotech allemande BioNTech vient de nouer un partenariat avec The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (ou CEPI), une organisation dédiée à apporter une réponse rapide aux prochaines épidémies. Grâce à cet accord, BioNTech va recevoir un financement de 90 millions de dollars, pour soutenir le développement de vaccins contre la variole du singe, dont l’entrée en phase I de son candidat-vaccin BNT166.

Au-delà de la variole du singe (appelée désormais mpox), le partenariat pourrait permettre la mise au point rapide d’un vaccin en cas de futures épidémies causées par un virus de la même famille, les Orthopoxvirus. « Notre travail sur mpox pourrait élargir l’offre de vaccins disponibles contre une maladie potentiellement mortelle, tout en renforçant notre compréhension de la façon dont la technologie ARNm agit contre ces Orthopoxvirus, une famille de virus qui a longtemps touché les humains et qui reste une menace, encore aujourd’hui », a commenté Richard Hatchett, le p-dg de CEPI.

Créée en 2017, CEPI est financée par plusieurs États et organisations caritatives, dont la fondation Bill & Melinda Gates. CEPI avait gagné en notoriété au moment de la crise du Covid-19 en finançant plusieurs projets de vaccins contre le SARS-CoV-2.

Lonza : Départ de Pierre-Alain Ruffieux

La CDMO suisse Lonza a annoncé le départ de son actuel président-directeur général, Pierre-Alain Ruffieux. Il quittera son poste à la fin du mois de septembre, d’un commun accord avec l’entreprise.

Le conseil d'administration de la CDMO a désigné Albert M. Baehny, pour prendre la suite en tant que directeur général par intérim, jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé. P-A. Ruffieux a rejoint Lonza en 2020, après avoir été responsable des opérations techniques mondiales de pharmacie chez Roche. Ce départ, inattendu, a provoqué une chute de plus de 10 % du cours de Bourse de la CDMO.

J&J revoit son identité visuelle

Le laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) change de signature visuelle. Une évolution qui ne devrait pas déboussoler les familiers du laboratoire. Le logo reprend le format bien connu depuis des années, avec le nom du laboratoire relié par l’esperluette, dans une version modernisée mais toujours de couleur rouge.

Ce changement accompagne une transition plus significative du laboratoire, avec la réunion de son activité Janssen, désormais appelée J&J Innovative Medicine, et de son segment dédié aux dispositifs médicaux, appelé J&J Medtech. En août 2023, J&J avait finalisé la scission de son activité de santé grand public, désormais indépendante et appelée Kenvue.