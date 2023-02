En bref : Arrowhead Pharmaceuticals, Novartis, NFL Biosciences

NASH : Janssen restitue les droits de son traitement à Arrowhead

La biotech californienne Arrowhead Pharmaceuticals a annoncé que Janssen, du groupe Johnson & Johnson (J&J), allait lui rendre les droits de son traitement expérimental contre la NASH, l’ARNi ARO-PNPLA3. Le candidat-médicament faisait l’objet d’un accord de collaboration entre les deux entreprises, noué en 2018. « Nous sommes impressionnés par les données cliniques initiales de phase I pour le JNJ-75220795, maintenant appelé ARO-PNPLA3. Nous comprenons que Janssen fasse une revue stratégique de son portefeuille de R&D, nous informant par la suite de sa décision de restituer à Arrowhead tous les droits sur ce candidat NASH prometteur », a déclaré Christopher Anzalone, le p-dg d'Arrowhead. Lors de sa phase I, le composé de la biotech a permis une réduction moyenne de 40 % de la graisse hépatique chez certains patients atteints de NASH, avec en outre, un profil de tolérance et de sécurité favorables.

ARN : Novartis ouvre une nouvelle installation à Schweizerhalle

Après deux ans d’attente, Novartis a finalement annoncé l’ouverture d’une nouvelle installation sur son site de Schweizerhalle (Suisse). Fruit d’un investissement de 70 millions de francs suisses (70,9 M€), cette nouvelle usine comprendra deux lignes de production dédiées à la production de médicaments à base d’ARN synthétique du portefeuille du laboratoire, en particulier de petits acides ribonucléiques interférents (pARNi), des molécules à mi-chemin entre les petites molécules et les médicaments biologiques. Le Leqvio (inclisiran), un petit ARN interférent (ARNsi) récemment approuvé dans le domaine des maladies cardiovasculaires, sera notamment produit à Schweizerhalle.

« Nous avons lancé une nouvelle technologie chez Novartis en très peu de temps. C’est la première fois, chez Novartis, qu’une équipe d’ingénieurs et une équipe de production acquièrent ensemble une expérience dans la fabrication à grande échelle de médicaments à ARN. Cette technologie de production très innovante, à mi-chemin entre celle utilisée pour les petites molécules classiques et les médicaments biologiques, ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir », a déclaré Michael Wessels, le responsable des opérations chimiques en Suisse. Le site de Novartis de Schweizerhalle est initialement spécialisé dans la fabrication de principes actifs innovants à petite échelle. Il emploie en tout 200 personnes.

NFL Biosciences obtient 1,7 million d’euros auprès de Bpifrance

La biotech montpelliéraine spécialisée dans le traitement des dépendances et des addictions, NFL Biosciences, a annoncé l’obtention de financements pour un total de 1,7 million d’euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement, dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir. Grâce à cette somme, l’horizon de trésorerie de NFL s’étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024. La biotech entend consacrer ces fonds au développement de ses deux principaux programmes cliniques, le NFL-101, son produit le plus avancé positionné sur le sevrage tabagique, et le NFL-301, un candidat-médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool. En janvier dernier, NFL Biosciences avait déjà levé la somme de 3 M€.