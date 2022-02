En bref : Apmonia Therapeutics, Aelis Farma

Apmonia Therapeutics lève 4 M€

La biotech rémoise a bouclé une levée de fonds d’environ 4 millions d’euros, menée notamment par la Fondation Fournier-Majoie, une fondation belge de lutte contre le cancer. Avec les fonds récoltés, Apmonia espère finaliser les travaux précliniques pour initier, dès 2022, les premiers essais cliniques de son principal candidat-médicament en immunothérapie anticancéreuse, l’AP-01, évalué contre plusieurs types de tumeurs solides. Depuis sa création en 2019, Apmonia a récolté 5,3 M€, incluant les investissements en capital, des prêts Bpifrance, des aides d’État et des subventions régionales.

Aelis Farma réussit son entrée en Bourse

La biotech bordelaise a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, qui s’est traduite par une augmentation de capital d’environ 25 millions d’euros, soit 100 % de l’objectif initial. Avec cette augmentation, la capitalisation boursière d’Aelis atteint environ 175 M€. La biotech développe deux candidats-médicaments first-in-class, en stade clinique, l’AEF0117 et l’AEF0217, respectivement pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et pour celui des déficits cognitifs du syndrome de Down.