En bref : Amgen, Synaffix, GSK, WuXi Biologics, Inventiva

ADC : Amgen veut mettre à profit la plateforme de Synaffix

Amgen s’est entendu avec la biotech néerlandaise Synaffix pour la mise au point de conjugués anticorps-médicament (ADC). Amgen se donne ainsi un accès privilégié aux plateformes de conjugaison de Synaffix pour développer un programme d’ADC et disposera d’une option pour ajouter jusqu’à quatre programmes ultérieurement. Synaffix sera éligible à recevoir jusqu’à deux milliards de dollars de paiements, ainsi que d’éventuelles redevances sur les futures ventes. L’accord de licence avec Amgen représente le douzième accord du genre pour Synaffix. Fondée en 2010, la biotech surfe ainsi sur ses technologies qui ont été deux fois récompensées (en 2020 et 2022) comme meilleure plateforme ADC au cours des World ADC Awards, l’évènement mondial dédié à ces conjugués.

GSK signe avec WuXi Biologics

GSK et le façonnier chinois WuXi Biologics viennent de signer un accord de licence. Selon ce dernier, le laboratoire britannique se verra accorder une licence mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de quatre anticorps multispécifiques précliniques développés à l’aide des plateformes technologiques de WuXi Biologics. Toujours selon cette entente, la CDMO recevra un paiement initial de 40 millions de dollars et jusqu’à 1,46 Mrd $ de paiements d’étapes. WuXi est également éligible à des redevances sur les ventes. « Cet accord avec WuXi Biologics s’appuie sur notre portefeuille en oncologie d’agents de ciblage des cellules tumorales. Il permet à GSK d’accéder aux meilleurs anticorps potentiels engageant les lymphocytes T, optimisés pour une destruction efficace des tumeurs avec un profil d’innocuité favorable », a ajouté John Lepore, le vice-président principal, et responsable de la recherche chez GSK.

NASH : Inventiva retouche sa phase III

Inventiva annonce modifier, après avoir consulté la FDA, le développement clinique de lanifibranor, son candidat-médicament phare, évalué en phase III contre la NASH. L’agence américaine avait précédemment communiqué qu’une AMM sur la NASH pouvait être décrochée avec une double étude de phase III, à la fois avec des résultats positifs d’une étude histologique chez les patients atteints de NASH et aussi avec une phase?III montrant des bénéfices cliniques chez les patients atteints de NASH avec une cirrhose compensée. Le développement clinique d’Inventiva va être revu pour épouser ce plan. Son essai de phase III, appelée NATiV3, initialement prévue en deux parties verra ainsi sa seconde partie remplacée par un nouvel essai de phase III incluant désormais des patients avec une NASH et une cirrhose compensée. Un changement qui permet à la biotech d’élargir sa cible initiale de patients. Une évolution jugée « prometteuse » par Michael Cooreman, directeur médical d’Inventiva. Par ailleurs, « Les modifications apportées par Inventiva permettront aux patients recrutés dans le groupe placebo d’accéder au groupe de traitement par lanifibranor et elles réduiront également le nombre de biopsies », s’est-il félicité. La biotech dijonnaise estime que ce changement n’aura pas d’impacts significatifs sur le financement de l’étude.