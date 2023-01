En bref : AGC Biologics, Evotec, Poxel

CDMO : AGC Biologics va produire pour Provention Bio

AGC Biologics s’est engagé auprès de la biotech américaine Provention Bio concernant la production commerciale de son nouveau traitement du diabète de type 1, le Tzield (teplizumab-mzwv). La CDMO fabriquera cet anticorps monoclonal dans son site de Seattle (États-Unis), qui avait déjà contribué à la fabrication des lots cliniques de ce médicament. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés. « Chez AGC Biologics, nous sommes fiers d'avoir contribué au développement de ce nouveau médicament innovant et de le fabriquer pour une distribution commerciale. Cette réalisation démontre les capacités de notre site de Seattle en matière de fabrication commerciale », s’est félicité Kevin Ingham, directeur général du site d'AGC Biologics à Seattle.

Le Tzield a été approuvé en novembre dernier par la FDA pour retarder l’apparition de l’insulinodépendance chez les personnes atteintes d’un diabète de type 1. Le site d’AGC Biologics à Seattle fabrique des produits biologiques depuis plus de trente ans. Outre cette usine, la CDMO dispose d’un vaste réseau de production, avec d’autres sites américains (Boulder, Longmont), européens (au Danemark, en Allemagne et en Italie) et un site au Japon.

Evotec va collaborer avec Janssen

Le façonnier allemand a annoncé la signature d’un partenariat avec Janssen, la filiale de J&J pour le développement d’immunothérapie first-in-class en oncologie. Le laboratoire américain s’appuiera sur les capacités d’Evotec en termes de découverte et de fabrication pendant la phase de R&D préclinique, tandis que Janssen assumera l'entière responsabilité du développement clinique et de la commercialisation. Evotec est éligible à un paiement initial non divulgué et à des paiements d’étapes susceptibles d’atteindre 350 millions de dollars en plus de redevances sur les futures ventes.

Désignation de médicament orphelin pour Poxel