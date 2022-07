En bref : Advicenne, Ermium Therapeutics, Bayer, Novartis

Advicenne signe avec Taïba Healthcare

Advicenne vient de signer un accord de distribution avec Taïba Healthcare, un laboratoire basé au Sultanat d’Oman. Cette entente concerne la commercialisation de son produit phare, le Sibnayal, dans certains pays du Moyen-Orient. Selon les termes de l’accord, Taïba dispose des droits de commercialisation du Sibnayal, dans son indication, à savoir l’acidose tubulaire rénale distale, sur les territoires définis dans le contrat. En contrepartie, Advicenne recevra le produit des ventes du composé pour un montant combiné significativement supérieur à 50 % des ventes futures. Il s’agit du premier contrat signé par Advicenne pour la commercialisation du Sibnayal hors d’Europe.

Ermium Therapeutics étend son financement

La biotech parisienne a annoncé l’extension de son offre initiale de financement, qui passe de 6,3 millions d’euros à 12,3 M€ avec Kurma Partners et Fountain Healthcare Partners. Ermium va consacrer cette somme à la sélection de candidats-médicaments et à leur développement préclinique. Fondée en 2019, la biotech est spécialisée dans les petites molécules pour le traitement des maladies auto-immunes chroniques comme le lupus érythémateux disséminé, la dermatomyosite ou encore le syndrome de Sjögren.

Bayer ouvre un centre de R&D aux États-Unis

Le laboratoire allemand vient d’inaugurer son nouveau centre de recherche et d’innovation de Kendall Square, à Boston-Cambridge (Massachusetts, États-Unis), fruit d’un investissement de 140 millions de dollars (133 M€). S’étendant sur plus de 5 700 m2, ce nouveau centre sera plus précisément consacré à l’oncologie de précision pour mettre au point de nouvelles thérapies ciblées contre le cancer, en particulier avec des besoins médicaux non satisfaits. À terme, il devrait employer plus de 150 personnes. Ce site devra notamment collaborer avec BlueRock Therapeutics et Asklepios BioPharmaceutical, des biotechs spécialisées en biothérapie, acquises par Bayer au cours de ces trois dernières années.

Novartis va supprimer 8 000 postes dans le monde

La nouvelle était attendue depuis l’annonce de la restructuration de Novartis, elle est désormais chiffrée. Le laboratoire suisse prévoit la suppression de plus de 8 000 postes dans le monde, dans les prochains mois. Novartis emploie au global plus de 100 000 personnes. Si le détail des postes supprimés par filiale n’a pas été communiqué, le média suisse TagesAnzeiger a dévoilé que près de 1 400 postes pourraient être concernés pour la seule Suisse. En avril 2022, Novartis avait dévoilé un vaste plan de réorganisation interne avec pour objectif d’économiser un milliard de dollars d’ici à 2024, et de se renforcer sur le stratégique marché nord-américain. Le sort de Sandoz, sa division dédiée aux médicaments génériques, est encore en suspens. Une séparation serait en ligne, avec la volonté du laboratoire suisse de disposer de capacités d’investissements sur des segments innovants et à haute valeur ajoutée.