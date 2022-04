En bref : Adocia, Ose Immunotherapeutics, Pherecydes, Nanobiotix

Adocia cède ses bureaux

La biotech, spécialisée dans le diabète et les maladies métaboliques, annonce céder ses bureaux lyonnais pour une somme dépassant les 20 millions d’euros. Avec cette opération immobilière, la biotech renforce sa trésorerie de 19 M€, tout en continuant à occuper ses locaux, sous la forme d’un bail renouvelable de douze ans, avec un loyer équivalent à son crédit antérieur. Adocia avait fait l’acquisition de ces bureaux en 2016.

Ose améliore sa trésorerie

Ose Immunotherapeutics a annoncé ses résultats annuels, et la biotech nantaise signe une année 2021 solide. L’exercice a été marqué par plusieurs paiements, issus notamment de ses partenariats avec Boehringer Ingelheim et Servier. Le chiffre d’affaires lié à ces partenariats s’est ainsi élevé à 26 millions d’euros, ce qui permet à la biotech d’améliorer sa trésorerie. Celle-ci passe de 29,4 M€ au 31 décembre 2020 à 33,6 M€ au 31 décembre 2021. De quoi se donner de la visibilité pour ses activités jusqu’au 1er trimestre 2023.

Pherecydes s’associe à Navarrabiomed

La biotech nantaise, spécialiste des phages positionnés sur des infections résistantes, a annoncé un partenariat de R&D avec le centre biomédical Navarrabiomed. Basée à Pampelune (Espagne), Navarrabiomed évaluera les phages de Pherecydes Pharma sur l’indication d’endocardite infectieuse et sur des modèles animaux. Il s’agit de la troisième indication visée pour les phages de la biotech, entrée en Bourse début 2021, après les infections osseuses et articulaires sur prothèse et l’ulcère du pied diabétique.

Nanobiotix publie ses résultats

Le spécialiste français de la nanomédecine affiche une position de trésorerie de 83,9 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 119,2 M€, l’année précédente. Une diminution nette partiellement compensée par le paiement initial de 16,5 M€ de parts de la biotech américaine LianBio, suite à un contrat noué en mai 2021. Côté pipeline, Nanobiotix a communiqué de nouvelles données de phase I positives pour son radioenhancer NBTXR3, en association avec la radiothérapie, dans le cancer de la tête et du cou.