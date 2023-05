En avril, les ventes de voitures neuves dans l’UE poursuivent leur hausse

Certes, la performance d'avril ne vaut pas celle du mois de mars, quand les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne avaient augmenté de 28,8% sur un an (1 087 939 unités écoulées), mais les constructeurs automobiles n’ont pas à rougir de leurs résultats. Avec 803 188 véhicules immatriculés dans l’UE contre 685 075 en avril 2022, la hausse est cette fois-ci de 17,2%, selon les chiffres publiés par l’Association des constructeurs européens d’automobiles mercredi 17 mai. Les plus gros marchés européens ont tous enregistré des résultats positifs avec +29,2% pour l’Italie (125 824), +21,9% pour la France (132 506), +12,6% pour l’Allemagne (202 947) et +8,2% pour l’Espagne (74 749).

