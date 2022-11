En Auvergne-Rhône-Alpes, quatre écoles créent un bachelor pour former des assistants ingénieurs aux mutations industrielles

Industrie et société décarbonées, économie circulaire et société numérique responsable : voici les trois enjeux sur lesquels se bâtit le Collège de l’ingénierie Lyon Saint-Etienne, créé cet automne par quatre écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes: l’Ecole Centrale de Lyon, l’ENTPE, l’Insa Lyon et les Mines Saint-Etienne. «Évidemment, chaque école a ses spécialités, mais lorsqu’il s’agit de ces trois enjeux sociétaux prioritaires, nous sommes plus forts à plusieurs», fait valoir Pascal Ray, directeur de l’Ecole Centrale de Lyon.

Parmi les premiers objectifs de cette alliance se trouve la création d’un bachelor commun, qui devrait permettre de former des assistants ingénieurs aux mutations industrielles, en partenariat avec six pôles de compétitivité et la région. «Les entreprises, et notamment les PME et PMI, nous ont déjà fait part de leur besoin en matière d’assistants d’ingénieur. Ces postes sont de véritables courroies de transmission entre les ingénieurs et les techniciens», reprend le directeur de l’Ecole Centrale de Lyon.

De nouvelles chaires industrielles et de recherche

