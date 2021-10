En attendant les 15 gigafactories hydrogène françaises, Lhyfe inaugure sa production d’hydrogène vert en Vendée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lhyfe Lhyfe a inauguré à Bouin (Vendée), le 30 septembre, sa première unité de production d'hydrogène vert reliée directement à des éoliennes. Le stockage se fait directement dans des conteneurs qui servent à la livraison et avitaillement des véhicules.

Cela s’impatiente déjà du côté de Bercy. Bruno Le Maire l’a fait savoir, le 30 septembre, en introduction de la troisième réunion du conseil national de l’hydrogène, un an après l’annonce d’un plan de 7 milliards en 10 ans. Il vise à installer 6,5 GW d’électrolyse pour décarboner l’industrie et les transports lourds, et développer une filière industrielle de la production l’hydrogène vert.

Certes, quelque 286 millions d’euros ont bien été engagés ou presque, qui correspondent à un investissement de 952 millions d’euros, indique un communiqué du gouvernement. Mais ils vont financer 42 programmes de R&D (51 millions d'euros), l’aide à l’acquisition de 14 trains à hydrogène en régions (132 millions), l’acquisition d’équipements de recherche (55 millions) et le financement par l’Ademe de dix projets d’innovation, démonstrateurs et écosystèmes (48 millions).

Pas si mal en un an. Sauf que si Bercy et l’Elysée mettent 7 milliards sur la table, ce n’est pas pour financer de la R&D, publique ou privée, ou voir fleurir quelques stations hydrogène en régions, mais bien pour construire des usines d’équipements (électrolyseurs, réservoirs, piles à combustibles) pour équiper les sites des gigafactories d’hydrogène - si possible à proximité des centrales nucléaires, souhaite Bruno Le Maire - pour alimenter industriels et transporteurs. Une enveloppe de plus de 1,5 milliard d’euros leur est destinée.

15 PIIEC pré-notifiés début septembre [...]