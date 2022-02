En assemblée générale, l'UITS annonce aborder l'avenir sereinement

Le 30 septembre dernier, les adhérents du syndicat professionnel des technologies des surfaces, UITS, se sont retrouvés à Mulhouse, berceau de l’industrie automobile. Une assemblée générale habituelle, mais l’essentiel est ailleurs. Une interview croisée de la nouvelle équipe dirigeante : Jonathan Fhima, président, et Anne-Sophie Maze, déléguée générale. Ils reviennent sur cette crise, détaillent les enjeux post-Covid et dessinent l’avenir de la profession et celui de l’UITS.