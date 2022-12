En arrêtant ses prospectus papier, la grande distribution sera-t-elle la fossoyeuse du papier journal ?

Coup dur pour les industriels du papier graphique, fabricants comme imprimeurs. Lundi 12 décembre, l’enseigne E. Leclerc a annoncé sa décision d’arrêter la distribution des catalogues et autres prospectus en papier dès septembre 2023. «C'est une décision de tous les magasins, de tout le groupe, qui permettra d'économiser 50 000 tonnes de papier par an, soit l'équivalent de huit fois le poids de la tour Eiffel», a déclaré le porte-parole Michel-Édouard Leclerc, mettant en avant l’impact écologique de la décision. Quelques jours auparavant, le 8 décembre, l’enseigne Cora avait elle aussi annoncé sa décision de mettre fin à la diffusion de ses réclames papier. Le mouvement, débuté en 2019 avec les enseigne Franprix et Monoprix, devrait s’étendre. Auchan et Carrefour, déjà engagés dans la réduction de leurs supports publicitaires en papier, pourraient bien rejoindre le mouvement. Carrefour prévoit déjà de réduire de 80 % la distribution de ses catalogues physiques d'ici à la fin 2024.

A peine lancée, Oui Pub donne déjà des résultats définitifs

