En Angleterre, le club de foot "le plus vert au monde" va emménager dans un stade en bois

A Nailsworth (Angleterre), football et attention portée à l’environnement font bon ménage. En témoigne le projet d’un stade, destiné à voir le jour d’ici à 2025, et conçu majoritairement à base de bois. Après de multiples rebondissements depuis 2016, l’Eco Park devrait faire la part belle à ce matériau, dans toutes les composantes d’une enceinte sportive: structure, porte-à-faux du toit, revêtements, dalles de sol et supports de sièges, habituellement en béton ou en acier. Haut de 20 mètres, le stade a été conçu par le cabinet londonien Zaha Hadid Architects, notamment connu en France pour la tour CMA-CGM de Marseille (Bouches-du-Rhône).