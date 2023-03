En Allemagne, l’industrie chimique s’inquiète des effets du coût de l’énergie sur sa compétitivité

L’annonce a fait l’effet d’un coup de semonce. Le géant de la chimie BASF a décidé de supprimer 2 600 emplois, dont 700 dans son usine historique de Ludwigshafen (Rhénanie-Palatinat), ville dans laquelle il est implanté depuis 158 ans. «La compétitivité en Europe souffre de plus en plus des règlementations, de la lenteur bureaucratique et des coûts élevés de production, a justifié Martin Brudermüller, son PDG, lors d’une conférence de presse le 24 février. Et les prix élevés de l'énergie font maintenant peser une charge supplémentaire sur la rentabilité».

En Allemagne, le chimiste est en effet le plus gros consommateur industriel de gaz, avec 37 TWh absorbés dans ses process et la production d’électricité en 2021 et 24 TWh en 2022.

