En Allemagne, l’épineux problème du stockage des déchets nucléaires

Fin 2022, l’Allemagne tournera définitivement la page de l’énergie nucléaire. Conformément au calendrier fixé en 2011, le pays débranchera le 31 décembre prochain les trois derniers réacteurs encore en activité, dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière et en Basse-Saxe, à la frontière avec les Pays-Bas. Cependant, ce sera loin d’être la fin de l’histoire pour les déchets issus de 70 ans d’activité. Les plus radioactifs représentent un volume estimé à 27 000 mètres cubes, tandis que d’ici à 2080, jusqu’à 620 000 m3 de matériaux moyennement et faiblement radioactifs devraient s’accumuler, notamment du fait des opérations de démantèlement. Mais qu’en faire, sachant que le pays, très en retard par rapport à d’autres comme la France ou la Suède, n’a toujours pas identifié de lieu pour les enfouir définitivement ?