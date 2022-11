En Allemagne, baisse de l'activité et des nouvelles commandes

L'indice PMI sectoriel a reculé à 45,1, au plus bas depuis mai 2020, après 47,8 en septembre. Une première estimation l'avait donné à 45,7 le 24 octobre.

"Le PMI d'octobre montre que les conditions d'activité dans l'ensemble du secteur manufacturier deviennent de plus en plus difficiles et qu'aucun retournement de tendance n'est en vue", résume Phil Smith, directeur économique associé de S&P Global Market Intelligence.

"Les industriels sont très préoccupés par les perspectives pour les 12 prochains mois et leurs anticipations sont tombées au plus bas depuis la première vague du COVID", ajoute-t-il.

Le sous-indice des nouvelles commandes a chuté à 34,5 après 39,1 en septembre.

