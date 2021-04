En 2030, une France tout électrique (ou presque)

Projetons-nous en 2030, en France. De prime abord, rien n’a vraiment changé. Sauf peut-être l’atmosphère des grandes villes, beaucoup moins polluées. Comme lors de ce déroutant confinement sanitaire du printemps 2020, un peu partout, on entend les oiseaux chanter. Depuis 2024, les véhicules diesel sont interdits à Paris, depuis 2025 à Strasbourg et Grenoble et depuis 2026 à Lyon. Aujourd’hui, c’est au tour des véhicules à essence. Seuls ceux à émission neutre restent autorisés.