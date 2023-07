La SNCF va investir un milliard d'euros pour produire massivement de l'énergie solaire

« C’est une journée historique, se félicite Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, lors d’une conférence de presse, mardi 6 juillet 2023, en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et Clément Beaune, ministre des Transports. Ce n’est pas tous les jours que la SNCF annonce un nouveau métier. La SNCF va devenir un producteur d’énergie solaire en créant une filiale dédiée, SNCF Renouvelables. » Dirigée par Emmanuel Mroz, actuel directeur délégué de la transition énergétique, celle filiale doit aider le groupe à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% entre 2015 et 2030 pour les activités liées au transport, et de 50% pour son parc immobilier.

