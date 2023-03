«En 2030, la clientèle chinoise devrait représenter 40% du marché des biens personnels de luxe», estime Mathilde Haemmerlé (Bain)

© Bain and Co DR

L'Usine Nouvelle - Alors que les groupes spécialisés dans le luxe dévoilent leurs résultats annuels, on observe que la qualité de l’implantation sur le marché chinois a un impact positif important sur le chiffre d'affaires. Où en est la demande chinoise de produits de luxe ?

Mathilde Haemmerlé - En 2022, la Chine représentait 17% du marché global des biens personnels de luxe. En 2021, c’était 21%. Derrière ces chiffres, c’est évidemment la question du Covid-19 et de la fermeture du pays qui est posée. L'année 2022 a mis fin à 5 ans de croissance à 2 chiffres ; on a assisté à une stagnation du marché intérieur à taux de change courant et à une contraction de 10% à taux de change constant. Les boutiques ont été fermées pendant de longues périodes de confinement, le trafic dans les grands centres commerciaux a baissé de plus de 30%, même le commerce en ligne a été fortement perturbé par les difficultés logistiques.

[...]