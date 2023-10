En 2025, 75% de la population pourra trier les capsules de café en aluminium

Le 29 septembre dernier était la Journée internationale du café, et pas seulement celle de la sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. À cette occasion, l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium (Arca) a présenté les développements à venir pour permettre à la population de trier ces dosettes puis aux centres de les traiter. Ainsi, d’ici à la fin de l’année, 63 centres de tri seront modernisés pour permettre à 55% de la population française – soit 42 millions d’habitants – de recycler leurs capsules en aluminium. « Aujourd’hui, le bilan du projet Métal et de l’Arca est positif, d’autant plus que nous avons dépassé les objectifs annoncés en 2022. D’ici à fin 2023, 15 centres de tri seront équipés, cela représente 7 millions d’habitants supplémentaires par rapport à l’année dernière », déclare Léo Escourrou, gestionnaire de l’Arca. Ce seront 4 400 tonnes de petits aluminiums légers qui seront recyclés alors, selon l’association.

