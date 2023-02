En 2023, Thales va recruter plus de 12 000 personnes dont 5 500 en France

L'année 2022 a été marquée par un regain des tensions internationales. Les industriels de la défense sont donc attendus au tournant et doivent augmenter leurs cadences de production pour satisfaire la demande grandissante. Pour cela, Thales va recruter à tour de bras en 2023. L’entreprise a annoncé lundi 27 février qu’elle allait engager 12 000 personnes dans le monde (4 000 des recrutements seront des créations de poste), dont 5 500 en France dans ses trois principaux secteurs d’activité : aérospatial, défense et sécurité, et identité et sécurité numérique. Ailleurs en Europe, ce sont 3 340 personnes qui seront embauchées (dont 1 050 au Royaume-Uni), contre 600 en Australie, 550 en Inde et 540 aux Etats-Unis.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]