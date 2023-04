En 2022, les dépenses militaires européennes au plus haut depuis la fin de la guerre froide

Selon les chiffres du Sipri, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 3,7% entre 2021 et 2022 pour s’élever à 2 240 milliards de dollars. C’est sur le continent européen que la hausse a été la plus significative avec +13% en 1 an (345 milliards de dollars) en raison de la guerre en Ukraine.