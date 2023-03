En 2022, ArcelorMittal a multiplié les rejets hors limites de particules fines dans l'air à Dunkerque et Fos-sur-Mer

L'information jette une ombre sur les efforts de décarbonation mis en avant par ArcelorMittal en Europe. Au-delà des émissions de CO2, qui affectent le climat, le géant sidérurgique est aussi la source d’importantes pollutions atmosphériques nocives pour la santé, notamment de poussières émettrices de particules fines. En France, ses deux grands sites de production d’acier primaire, à Dunkerque (Nord) et à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), ont régulièrement dépassé les limites d’émissions réglementaires en 2022, selon une enquête menée par Disclose et MarsActu, et publiée le vendredi 10 mars.

Les deux médias en ligne se basent sur un rapport interne d’ArcelorMittal ainsi que sur des témoignages de salariés. En réponse, la communication d’ArcelorMittal explique par email à L’Usine Nouvelle que l’entreprise entend respecter les valeurs-limites d’émissions industrielles réglementaires et que face à des normes «de plus en plus exigeantes», elle est «engagée sur l’ensemble de ses sites pour réduire significativement les émissions environnementales liées à ses activités.» ArcelorMittal cite des investissements de «plusieurs centaines de millions d’euros engagés à cet effet depuis plus de dix ans».

240 jours de dépassement des limites légales en 2022 à Fos-sur-Mer

[...]