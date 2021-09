En 2021, une hausse historique des commandes de porte-conteneurs

La pénurie de conteneurs et la désorganisation de leur localisation depuis les confinements liés à la pandémie de Covid a fait l'objet de beaucoup d'attentions. La pénurie de bateaux pour les transporter, moins. Or, en 2021, on relève une frénésie de commandes de porte-conteneurs jamais vue depuis une douzaine d’années. De quoi soulager les chantiers navals chinois et coréens, souvent en surcapacité et qui participent à ce mouvement en bradant les prix, selon Isemar, l’observatoire de l’économie maritime, qui n’hésite pas à parler de bulle spéculative. A la clé, une transition dans la motorisation de la flotte mondiale bénéfique pour le climat.