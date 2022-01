En 2021, LVMH explose tous les records

© Photo by @christianw on Unsplash

« Exceptionnel », « remarquable », « incroyable »... Le président de LVMH, Bernard Arnault, a multiplié les superlatifs tout au long de la présentation des résultats annuels du numéro un mondial du luxe, le 27 janvier. En 2021, l'entreprise propriétaire des maisons Vuitton, Gucci, Guerlain et Céline a explosé tous les records. Son chiffre d'affaires dépasse les 64 milliards d'euros, soit 14% de plus qu'avant la pandémie. Son résultat opérationnel est, lui aussi, en forte croissance à plus de 17 millions d’euros, soit un doublement par rapport à 2020, et une hausse de 49% par rapport à 2019. « La crise de 2020 n’est plus qu’un mauvais souvenir », observe Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH.