En 2021, les écrans Oled pourraient représenter un tiers des ventes de téléviseurs avancés

Alors que les ventes mondiales de téléviseurs tendent à stagner autour de 220 millions d’unités par an, celles des postes à technologie d’écran avancée sont promises à de fortes croissances au cours des cinq prochaines années. Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats, elles devraient bondir en 2021 de 46% en volume, à 19 millions d’unités, et de 67% en valeur, à 26,7 milliards de dollars (22,5 milliards d'euros). La dynamique devrait se poursuivre sur les cinq années suivantes pour porter ces chiffres à respectivement 43,1 millions d’unités et 52 milliards de dollars (44 milliards d'euros).