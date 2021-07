Emploi, production, investissement... Le timide rebond de l'industrie textile tricolore

15 jours gratuits et sans engagement

En vingt ans, la filière textile française a perdu les deux tiers de ses salariés et plus de la moitié de sa production. Ses effectifs dépassent de quelques milliers les 100 000 salariés. Un gros tiers travaille dans la partie amont du secteur, la fabrication textile (filature, tissage, tricotage, ennoblissement, textiles techniques), un petit tiers dans l’aval, l’industrie de l’habillement (confection), un dernier tiers dans le cuir et la chaussure, un secteur porté par la maroquinerie de luxe.