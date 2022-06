Emploi : Les syndicats craignent une suppression de postes d’ampleur chez Sanofi

Les syndicats de Sanofi sont inquiets. Selon eux, le laboratoire français pourrait supprimer entre 680 à 1 200 postes en France, d’ici à 2025.

Un chiffre qui s’appuie sur leur analyse du dernier GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels), annoncé en février dernier. Prévu pour anticiper les évolutions économiques et leurs effets sur les métiers, ce document sert de feuille de route et détaille la stratégie de recrutement et d’organisation de l’emploi du groupe, jusqu’en 2025. « Le GEPP ne doit pas devenir un outil de destruction de l’emploi », s'inquiète Pascal Lopez, délégué syndical FO chez Sanofi qui dénonce un « plan social low cost.»

Du côté de la CGT, on estime que « ce plan prévoit une embauche pour trois départs ». Les suppressions concerneraient des postes dits sensibles, en sureffectif, dans tous les types de métiers. Les divisions Sanofi Aventis et Sanofi Pasteur seraient les plus touchées.

Les inquiétudes concernent également la fermeture du site de Chilly-Mazarin (Essonne), où 40 % des salariés ne seraient pas reclassés, chiffre la CGT.

Sanofi met en avant des recrutements

De son côté, Sanofi ne partage pas cette analyse et défend une GEPP « mise en place pour faire évoluer dans le temps les compétences et les métiers au sein de l’entreprise et les adapter aux nouveaux besoins business, en cohérence avec la stratégie du groupe », défend un porte-parole du laboratoire. « Par exemple, dans les sites industriels cela peut concerner les postes liés à la digitalisation », mentionne-t-il.

Le laboratoire français avait communiqué le 7 juin 2022 sur plus de 200 postes à pourvoir dans l'immédiat et 500 personnes recrutées en 2022. « Nous ne sommes donc absolument pas dans une logique de réduction de nos effectifs mais bien dans une vision prospective des évolutions de nos besoins en termes de compétences et de métiers qui sera gérée par des mobilités volontaires, notamment internes », précise le porte-parole.

Pas de quoi rassurer des syndicats, qui font la comptabilité des postes supprimés ces dernières années. « Nous nous interrogeons sur la compétitivité de Sanofi, en 14 ans, le groupe a supprimé 7 400 postes en France, soit une diminution moyenne d’effectif de 530 CDI par an », s'inquiète la CGT.