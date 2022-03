Emmanuel Macron peu combatif pour sa première émission de candidat à l'élection présidentielle

C’était la première intervention à la télévision d’Emmanuel Macron en tant que candidat, ce 14 mars. TF1 inaugurait un étrange format où 8 candidats à la présidentielle se succédaient sans se croiser sur un thème unique, « La France face à la guerre », avec des séquences mêlant professions de foi, interviews par les journalistes et appels aux urnes sur leur personne. En réalité, les candidats ont débordé du seul sujet de la situation géopolitique, répondant à des questions sur le mix énergétique, la stratégie de soutien au pouvoir d’achat alors que le prix de l’énergie flambe, l’évolution du système de retraite, les impôts. Il en est ressorti une longue présentation plus ou moins enlevée des programmes de chacun. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé ses qualités d’orateur, Fabien Roussel sa capacité d’empathie, Yannick Jadot en a appelé à la jeunesse, Marine Le Pen et Valérie Pécresse ont invité à retrouver la souveraineté française et Eric Zemmour à sauver la France. Emmanuel Macron étant le seul à ne pas avoir encore présenté de programme, les attentes étaient un peu différentes.

Stopper la guerre

[...]