Émilie Saussac (Orano) : une curiosité sans frontières

15 jours gratuits et sans engagement

Émilie Saussac n’a pas hésité quand, fin 2019, elle a eu l’opportunité de rejoindre la filiale américaine du groupe spécialisé dans le combustible nucléaire, Orano. Avec son mari et ses deux filles en bas âge, ils s’installent dans le Maryland, près de Washington DC. «C’est par définition le pays du business. J’étais curieuse de découvrir leur approche du management et du commerce en général», indique cette ingénieure, formée à l’Institut national des sciences appliquées (Insa) Lyon, chargée du transport et de l’entreposage des matières nucléaires aux États-Unis.