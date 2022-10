Embelia développe un flacon rechargeable pour les formules sensibles

On ne compte plus les développements de flacons rechargeables. Cette fois, c’est la société Embelia, un fabricant d'emballages primaires – flacons, pots, bidons et accessoires de bouchage – qui lance Baia, sa solution « airless » à poche, pour les formules sensibles. Elle est développée avec Lablabo, un spécialiste de l'airless à poche installé en Haute-Savoie.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]