Embauches dans l'aéro, augmentation des salaires, programme Scaf, Symbio et Schaeffler... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : La filière aéronautique promet des embauches massives en 2022, les entreprises revoient à la hausse les augmentations de salaires entre autres chez Safran, Toyota, Orange et Thales, les négociations stagnent entre Dassault Aviation et Airbus Defence & Space concernant leur participation dans le programme Scaf, les équipementiers Symbio et Schaeffler vont créer une usine de production de plaques bipolaires...