Embarquez-vous dans l’aventure MBDA

Secteurs d'activité

Aéronautique et défense

Positionnement

Leader européen dans la conception de missiles et de systèmes de missiles

MBDA propose une gamme de 45 programmes de systèmes de missiles et de contre-mesures en service opérationnel et plus de 15 autres en développement



4,2 milliards d'€ de chiffre d'affaires en 2021

16% du marché mondial

43% du marché européen

Domaines d’intervention

Armée de terre

Marine

Armée de l’air

Implantations industrielles

Près de 13 000 collaborateurs en Europe, dont plus de 5 750 collaborateurs en France

rejoignez MBDA en france

700 postes à pourvoir en CDI en 2022 et prés de 1200 recrutements tous profils confondus (ingénieurs, techniciens, cadres...).

Dans les domaines :