Emballé 5.0 : un beau doublé pour l’Isip

Rendez-vous était pris le 16 février 2023 pour le grand oral. Les cinq finalistes du concours Emballé 5.0 du Conseil national de l’emballage (CNE) ont défendu leur dossier devant une salle comble. Les trois lauréats ont été sélectionnés en direct par un vote sur téléphone. Sont arrivés en tête Timotey Allart, Lila Gharbi-Jannaud, Maële Jullien et Hajar Zennouhi pour Innovcell. Encadrés par Florence Dubelley, les quatre étudiants en Packaging, emballage et conditionnement (PEC) au sein de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Chambéry (Savoie) ont conçu un emballage en cellulose moulée pour brossettes de brosses à dents électriques. Comme une évidence, la pertinence et la simplicité du projet, servies par la clarté du propos, ont séduit l'assistance. En deuxième position, Quentin Dumas, Pierre Moras et Adèle Rambault ont, avec Ycone, imaginé un flacon avec entonnoir intégré pour simplifier la recharge dans la salle de bains ou les points de vente. Encadrés par Sandrine Jutan et Jérôme Fruchard, les quatre étudiants de l’Institut supérieur d'ingénierie packaging (Isip) de L'Isle-d'Espagnac (Charente) ont soigné le design. Egalement de l’Isip, Léane Guilbert-Cholet, Juliette Joly et Maxime Villedary sont arrivés en troisième position avec Gloupack. Les trois étudiants ont réduit le volume de l’emballage en compressant le chocolat en poudre pour obtenir des doses. Un beau doublé pour l'Isip donc avec un Jérôme Fruchard aux anges et très fier de ses étudiants...

Réduction des impacts

176 étudiants de dix écoles ont déposé 59 dossiers sur les deux thèmes imposés : « le marché des produits du petit-déjeuner » et « le marché des produits d’hygiène utilisés dans la salle de bain ». Conformément aux missions du CNE, les propositions devaient concilier réduction des impacts et fonctionnalités dans une démarche d’innovation. Cette édition avait le soutien de Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), du Comité français des aérosols (CFA), de l’Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (Ilec) et du cartonnier finlandais Metsä Board. Présidé par Michel Fontaine et dirigé par Bruno Siri, le CNE, fondé en 1997, est une association qui diffuse les bonnes pratiques en matière d’emballage et de conditionnement.