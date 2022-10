Emballage : le réemploi s’affirme

Le marché du réemploi dans l’emballage se construit lentement mais sûrement, afin de réduire les déchets, premier pan de l’économie circulaire. « Contrairement à l’Allemagne qui n’a jamais abandonné le réemploi, la France doit réinstaurer son business model. De nombreux travaux sont menés autour de l’innocuité des emballages et de l’adhésion des consommateurs. La plupart des solutions de réemploi à grande échelle devraient véritablement s’imposer à partir de 2025 », anticipe Justine Gloz, chargée de mission Économie circulaire au centre technique industriel de la plasturgie et des composites (IPC). La législation doit préciser certains éléments de réponse, la filière conforter sa structure et sa position, en liant notamment les différents acteurs investis.

