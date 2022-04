Emballage : comment la filière plasturgie encourage les industriels à plus de circularité

« 2040, c’est demain ! Les metteurs en marché ne pourraient pas travailler sans vous... ». Invité le 25 mars à s’exprimer devant les professionnels de l’emballage plastique et souple à l’occasion de l’Assemblée générale d’Elipso, le nouveau directeur général de l’Association nationale des industries alimentaires (Ania), Mickaël Nogal, les a encouragés dans leur cheminement vers l’économie circulaire. Dans un contexte géopolitique exceptionnel, l’ancien député a aussi largement évoqué les négociations commerciales 2022. Mais, en dehors même des hausses continues des prix des matières et de l’énergie, entre intensification du recyclage et fin de l’usage unique en 2040, les adhérents d’Elipso ont du pain sur la planche en matière de R&D.

Cité 3R

L’autre structure de la branche mise à l’honneur à l’occasion de cette AG est justement le Centre technique IPC dont le président, Étienne Bechet de Balan, a rapidement rappelé l’historique, les missions et les priorités. « Il faut que cette grosse machine vous soit utile à vous, industriels ! », a-t-il exhorté. Créé en 2016, Innovation Plasturgie Composite propose notamment projets de recherche collaboratifs, actions collectives et prestations et R&D privées. La structure est financée par trois sources de revenus : la taxe affectée (TFA) versée par les entreprises de la branche, les prestations de service privées et ses activités de recherche. Pour accompagner les industriels autour des enjeux d’économie circulaire et des nouvelles REP, IPC a lancé en juin 2021 le projet structurant Cité 3R.

Certification et ACV

Parmi les actions engagées dans ce cadre, figure la création d’une certification sur l’intégration de plastique recyclé en partenariat avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). « Les premiers audits ont eu lieu en février 2022 », précise Gilles Dennler, directeur de la Recherche chez IPC qui voit deux motivations pour les plasturgistes à y recourir : attester la proportion de recyclé intégrée dans un produit, notamment pour répondre aux appels d’offres publics qui, selon l’article 58 de la loi Agec, demande notamment des minima en la matière, et, réduire la tarification Citeo... A noter, et « c’est une chance inouïe », insiste Gilles Dennler, IPC intègre depuis l’an dernier le Bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie (BNPP), couvrant notamment le champs du recyclage.



« Dans ce même article 58, est précisé que toute alternative se doit de disposer d’une filière de recyclage d’ici au 1er janvier 2025 et de permettre une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité », ajoute Gilles Dennler. C’est ici l’analyse de cycle de vie, ou ACV, qui doit être utilisée. Malheureusement, dans la plupart des cas pour la plasturgie, les outils sur le marché s’appuient sur des bases de données obsolètes... « Mais des annonces à ce sujet seront faites à l’occasion du salon France Innovation Plasturgie qui débute ce mardi 5 avril à Lyon », rassure le directeur de la Recherche. L’homme met en outre en garde : « l’ACV est un outil d’aide à la décision, pas de communication. Sauf dans le cadre très strict d’une revue critique menée par un auditeur indépendant ». Comme le stipule la loi Agec dans son article 13, des informations environnementales devront néanmoins être fournies aux consommateurs lors de l’achat de produits sous REP. « Venez tester la recyclabilité de vos emballages au sein de la ligne pilote installée dans nos locaux de Bellignat en octobre 2021 », invite Gilles Dennler. Financée dans le cadre du programme DIS 30 par la région Auvergne-Rhône-Alpes et les fonds européens Feder, celle-ci a été mise en place en collaboration avec le Centre de ressources et d'expertise sur la recyclabilité des emballages ménagers en plastique en France (Cotrep).



Enfin, conclut Gilles Dennler, en revenant sur la problématique de l’intégration de recyclé, « sollicitez les aides du dispositif Orplast géré par l’Ademe. Il reste 140 millions d’euros fléchés sur l’incorporation de MPR...»